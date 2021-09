Manutenzione delle strade a Napoli, firmati i contratti: via al rifacimento della pavimentazione

Firmati importanti contratti per la manutenzione delle strade di competenza della città di Napoli che interessano le strade a scorrimento veloce SS.PP. 1, per il tratto lago Patria-Cercola e la 500 che collega Mugnano all'asse mediano.



Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria quali: rifacimento delle pavimentazioni stradali, il ripristino di barriere stradali incidentate, il rifacimento dei giunti stradali danneggiati e della segnaletica orizzontale e verticale, la rimozione di detriti dalla sede stradale, bonifica della sede stradale da rifiuti di qualunque genere, la riparazione di parapetti e la manutenzione degli impianti di illuminazione oltre al taglio di alberi o rami disseccati pericolanti.

L’Accordo Quadro permette di realizzare non solo un risparmio economico ma garantisce anche, in casi di necessità, interventi rapidi, in grado di risolvere eventuali emergenze: infatti è prevista l’istituzione di una squadra di operatori in grado di rispondere alle chiamate urgenti 24 h su 24 per 365 giorni all’anno, garantendo interventi di manutenzione urgente attuati con tempestività.



Firmato anche il contratto di manutenzione per lavori straordinari su viadotti e tratti stradali finalizzati alla messa in sicurezza della intera rete stradale di competenza della città metropolitana di Napoli.