Napoli Est, area sportiva dimenticata nel cuore di Barra

L'area sportiva di via Prospero Guidone a Barra, nella zona orientale di Napoli, è da tempo chiusa e negata ai cittadini. Il campetto e l'area verde insistono a ridosso di centinaia di abitazioni, in una zona densamente abitata del popoloso quartiere.

Lo spazio, riqualificato nei primi anni Duemila dal Comune di Napoli, è stato interessato di recente da un intervento di efficientamento ai diversi punti luce: basta guardare le nuove lampade installate sui lampioni interni alla struttura composta da un campetto polivalente e da un colonnato ormai invaso dal verde infestante. Bocce, mini-basket e intrattenimento sono le attività che si immaginavano per quest'area ormai abbandonata. Negli atti consultabili sul sito web dell'amministrazione comunale si evidenzia che lo spazio è un impianto sportivo polivalente a gestione pubblica e a valenza circoscrizionale. Ma dalla VI municipalità - che da anni ha accorpato le circoscrizioni di Napoli Est amministrando i quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio - specificano che la struttura non è mai stata nella disponibilità dell'ente, come lo spiega l'assessore municipale Pasquale Farinelli.

Difficile capire i motivi del mancato utilizzo dell'area di via Guidone in un quartiere che necessita di spazi pubblici destinati allo sport e all'intrattenimento dei residenti, specie dei più giovani. Una domanda che si è posto anche Rino Amato, presidente dell'associazione CAB, Cittadinanza Attiva per la Barra, che insiste sulla necessità di ridonare decoro e sicurezza all'area per restituirla ai cittadini.