L’XI Forum del coaching Aicp, Associazione Italiana dei Coach Professionisti, sarà intitolato “La città del coaching. Accoglienza, diversità e integrazione” e avrà luogo presso la Stazione marittima Molo Angioino di Napoli il 29 ottobre prossimo dalle 9 alle 18.

Sono eventi nazionali di approfondimento aperti al pubblico con lo scopo di divulgare una corretta conoscenza del coaching e dei suoi principi ispiratori. «Andiamo a Napoli, ancora una volta, per imparare. Andiamo al Forum del Coaching a Napoli e sappiamo che in questo luogo, sempre nuovo tra i più antichi, la lettura dei saperi e la condivisione delle competenze, si faranno immediatamente esperienza. Dalla sociologia all’organizzazione aziendale, dallo sport al coaching, l’incontro con un contesto tanto ricco vorrà portare esperienza e agentività nuove anche al più esperto degli esperti».

Laura Leone, Presidente Aicp, esprime così l’augurio che l’XI Forum del Coaching a Napoli possa vedere insieme tante, tantissime persone interessate e curiose e che possa produrre quanti più incontri e dialoghi possibili.

«Il desiderio della nostra Associazione», sottolinea Stefania Silla, Responsabile Eventi Aicp «è di entrare, come nel “Viaggio al centro della terra”, nei meandri della comprensione che permette l’accoglienza, la valorizzazione della diversità e l’integrazione nei luoghi: nella comunità, in famiglia, nel business, in azienda, a scuola, nelle istituzioni. Il dialogo può essere visto come luogo di comprensione. Può esserlo se persegue l’intenzione di scoprire e farsi sorprendere, se rispetta determinati requisiti e si sviluppa secondo modalità, a questa, funzionali. Il metodo del coaching ha le potenzialità per supportare l’apprendimento e la realizzazione del dialogo da cui scaturisce la comprensione, quindi, l’accoglienza, la valorizzazione della diversità e dell’integrazione nei luoghi delle persone, della comunità».

L’identità della comunità si intreccia con quella del luogo in cui vive. Così, Napoli è stata scelta come città, metafora del luogo che raccoglie in sé i conlfitti che popolano la comunità e l’animo umano e luogo in cui il dialogo avviene. Napoli rappresenta, per il Forum Aicp 2022, un posto ideale perché raccoglie in sé i conflitti che popolano la comunità e l’animo umano e che si accendono, si compongono, si trasformano.