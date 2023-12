Napoli, imbrattati marmi ed epigrafi dell'antica Neapolis

«Quanto durerà?...» si chiedeva, in un post pubblicato su Facebook, la ARTES Restauro e Servizi per l’Arte, al termine di un importante restauro eseguito su un prezioso reperto archeologico al centro storico di Napoli. La risposta, purtroppo, non si è fatta attendere.

Diverse scritte realizzate con lo spray nero, sono nuovamente comparse su quell'antica ara in marmo d’epoca romana con iscrizione in greco, oggetto del restauro, inglobata alla base di un antico stabile, in via San Biagio dei Librai.

Sul lato opposto, una colonna in marmo fa da supporto ad un inedito omino colorato con lo spray.

Rammarico da parte dei residenti ma anche delle guide turistiche che hanno segnalato l'ennesimo scempio al centro storico.

Fortunatamente, durante il restauro, il reperto è stato trattato con un particolare materiale protettivo, che renderà più agevole le operazioni di ripulitura.

L'ara romana di via San Biagio dei Librai, riutilizzata nel tempo come materiale costruttivo, è di grande interesse storico archeologico perché conserva tracce di una rara iscrizione in greco che attesta la presenza in zona della fratrìa degli Eumenidi.

Le fratrie, rappresentavano un entità sociale comprendente gruppi familiari discendenti da un capostipite comune; famiglie facoltose che amministravano, anche attraverso vincoli religiosi, la città di Neapolis.