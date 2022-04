Napoli, l'Ordine degli Architetti Ppc promuove l'incontro «Laboratorio opera prima»

«Laboratorio opera prima» è il tema di un meeting/webinar organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia che si terrà martedì, 5 aprile, dalle 17 alle 19. Dopo i saluti del presidente dell’Ordine Leonardo Di Mauro e l’introduzione del consigliere Antonio Ciniglio, sono previsti gli interventi di Pasquale Belfiore, Annali dell’Architettura della Città; di Ugo Carughi , Docomo; di Alessandro Castagnaro, Aniai; di Carlo De Luca, Inarch Campania; di Angelo Verderosa, Fondazione Bioarchitettura e Antropizzazione sostenibile dell’Ambiente e di Massimo Pica Ciamarra, Civilizzare l’Urbano Ets. Modera il giornalista Franco Buononato. "Si tratta - dice il consigliere Antonio Ciniglio - di in percorso formativo per i giovani architetti.

L' ordine degli Architetti Ppc di Napoli ha dato il patrocinio per «laboratorio opera prima» organizzato da Civillizzare l'Urbano Ets, con la regia del professore Massimo Pica Ciamarra. Un percorso vero in un progetto reale con un tutor d'eccezione per comprendere, sperimentare i nodi del fare architettura oggi, partecipando quindi alla alla realizzazione dell'opera.