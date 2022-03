«Conversione ecologica e città di domani», all'EnergyMed il convegno dell'ordine degli architetti

«Conversione ecologica e città di domani» è il tema di un meeting organizzato dall’ordine degli architetti di Napoli e provincia che si terrà venerdì 25 marzo 2022, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, nell’ambito di EnergyMed, mostra convegno sulla transizione energetica e l’economia Circolare giunta alla tredicesima edizione.

APPROFONDIMENTI L'INCONTRO «Ambiente e Costituzione», al salone EnergyMed alla... L'EVENTO EnergyMed, alla Mostra d'Oltremare torna il salone... L'ENERGIA Energia, Cingolani: «Il blocco del gas russo ora non creerebbe...

Dopo la registrazione dei partecipanti, prevista alle 10, si darà inizio ai lavori, fino alle 13, nella Sala Mediterraneo del Padiglione 5, con i saluti di Domenico Ceparano e di Antonio Ciniglio, rispettivamente vicepresidente e consigliere dell’Ordine degli Architetti di Napoli. A seguire gli interventi, moderati dal giornalista Franco Buononato, di Massimo Pica Ciamarra, su Civilizzare l’urbano ETS; di Guido De Martino, della Pica Ciamarra Associati e di Roberto Paura dell’Italian Institute for the Future. In conclusione, dibattito e saluti.