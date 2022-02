Superbonus 110% in Campania al centro del meeting organizzato dalla Geo network

Superbonus 110% nella Regione Campania: è stato questo il tema al centro di un meeting/webinar organizzato dalla Geo network, che ha portato ad uva attenta analisi e approfondimenti territoriali con i principali interlocutori regionali sul Superbonus 110% . «È stato un importante momento di approfondimento e di verifica e che ha fornito un quadro aggiornato sull’attuazione dell’agevolazione superbonus 110% in Campania.

Ottimo anche il focus sui dati consuntivi regionali al 31.01.2022, sugli interventi effettuati ed in corso, l’importo dell’agevolazione complessivamente raggiunto e trend in atto, l’impatto sulle imprese locali e sui prezzi, effetti Ciia-s sul procedimento istruttorio ordinario, criticità ancora da risolvere ed altri aspetti che saranno analizzati e commentati da importanti interlocutori quali Agenzia delle entrate AncI Campania e dai rappresentanti dei singoli ordini professionali ed altri esperti dei vari settori», dice il vicepresidente dell'ordine degli architetti di Napoli, Domenico Ceparano che, con l'architetto Raffaele Chiaravalle, ha partecipato all'incontro.

L'importante momento di approfondimento, a cui hanno tra gli altri partecipato l'onorevole Riccardo Fraccaro - componente della commissione attività produttive, commercio e turismo e il presidente di Anci Campania, Carlo Marino, sindaco di Caserta, ha rappresentato una importante occasione di studio e di approfondimento per ogni professionista ed impresa operante nel settore, anche alla luce del decreto prezzi del MIte ed altre novità previste nella manovra finanziaria per il prossimo triennio. «L'ordine degli architetti di Napoli e Provincia, presieduto da Leonardo Di Mauro - dice il vicepresidente Domenico Ceoatano - è fortemente impegnati su questo fronte, anche attraverso i nostri consulenti al servizio degli iscritti: un fronte che riteniamo strategico per la ripresa è la riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della nostra Regione».