Ospedale del Mare, si fuma nelle scale: mozziconi sui gradini e incastrati negli infissi

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2018 13:05

Mozziconi di sigarette e cartacce nelle scale di uno dei nosocomi più importanti della Campania. Accade all’Ospedale del Mare, la mega struttura di Ponticelli i cui servizi stanno andando a pieno regime proprio in queste ultime settimane.Sono decine le cicche di sigaretta lasciate sui gradini delle scale dell’edificio Hd1, quello in cui sono collocati i reparti di nefrologia, dialisi, radioterapia ma anche quelli altrettanto complessi di cardiologia, neurochirurgia e, ancora più delicato, di oncologia. Basta salire già al quarto piano per rendersi conto della leggerezza con cui le persone utilizzano i pianerottoli per potersi concedere qualche tiro alla sigaretta in un’area in cui è - scontato dirlo, ma non evidentemente per tutti - tassativamente vietato fumare. Le cicche, per lo più lasciate ai bordi della scale, in diversi casi sono anche incastrate negli infissi delle finestre che danno sul cortile interno all’ospedale ubicato nella zona orientale di Napoli.Una pratica scorretta, oltre che illecita, e una brutta abitudine di tanti cittadini che non risparmiano nemmeno un ospedale nuovo di zecca e un edificio nel quale sono ricoverate e curate persone con particolari patologie. La circostanza si registra di frequente al quinto piano del medesimo edificio dove si intrattengono i parenti delle persone con patologie oncologiche.