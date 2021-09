Napoli, ancora perdite e lesioni nel palazzo evacuato in via Leopardi

Sono ancora fuori casa e senza nessuna certezza per il rientro dopo tre mesi di allarmi, indagini e verifiche. Sono le 21 famiglie dello stabile in via Giacomo Leopardi a Fuorigrotta, evacuato lo scorso 11 giugno per le lesioni che lo hanno reso instabile. Una condizione di insicurezza che vide gli inquilini - i più fortunati - costretti ad arrangiarsi presso amici e parenti. Gli altri invece dormirono in auto ed ora, dopo tre mesi, sono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati