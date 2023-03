Napoli, parco giochi nel chiostro di Santa Chiara nel degrado: una petizione per la riqualificazione

«Quando il parco giochi nel chiostro di Santa Chiara fu inaugurato, molte mamme del centro storico di Napoli portavano lì i loro bimbi ogni giorno. Il parco giochi inizialmente era una vera e propria area verde dedicata ai bambini, ma negli anni purtroppo non è stato curato come dovuto né tanto meno sorvegliato e protetto. Infatti, oggi, tutti i bambini che frequentano l'area devono essere osservati con ancora più attenzione, poiché rischiano di inciampare tra le fosse o tra i pezzi rotti delle giostre»,queste le parole di alcune mamme del centro storico di Napoli che, attraverso una petizione, chiedono la riqualificazione del parco giochi all'interno del chiostro di Santa Chiara.

La petizione poi continua: «ci rendiamo conto che la situazione è veramente sfuggita di mano. Eppure, il fatto che sia un area in pieno centro storico, frequentata quindi anche da turisti, dovrebbe motivare ancor più il comune di Napoli ad agire affinché la città non trasmetta una cattiva immagine».

«I bambini hanno diritto al gioco, alla salute e alla sicurezza e così facendo vengono negati i loro diritti. Per questo, chiediamo che il parco giochi venga pulito, sorvegliato e curato da chi ne ha la responsabilità. Se ciò non sarà possibile, il parco, evidentemente non adatto alla salute e alla sicurezza dei bambini, non potrà essere più frequentato e i bambini del centro storico di Napoli non avranno un punto di ritrovo e di gioco vicino alle proprie case». Per chi fosse interessato a sostenere la causa, questo è il link della petizione https://chng.it/vjFy9CQs5K .