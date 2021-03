Napoli, svolta green: oltre un milione di euro per il patrimonio arboreo

Un milione e 126 mila euro di risorse comunali, investite dall'amministrazione de Magistris per la manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli. E' l'annuncio dell'Assessore al verde Luigi Felaco

Oggi è stato pubblicato il bando per l'affidamento in cinque lotti del servizio attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

«Fatti concreti per la tutela del verde pubblico in città, risorse importanti confermate nell'ultimo bilancio votato in consiglio comunale che ha più che quadruplicato le risorse destinate alla manutenzione del verde verticale. Gli interventi saranno seguiti attentamente dagli agronomi del servizio verde della città».



La scadenza del bando è prevista per le ore 12:00 del 30/03/2021

