Napoli, il Consiglio comunale dà il via libera al progetto di Porta Est

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato all'unanimità la deliberazione relativa alla presa d'atto del decreto del presidente della Regione Campania avente ad oggetto l'accordo di programma per la realizzazione del 'Nodo Intermodale complesso di Napoli Garibaldi-Porta Est e la rigenerazione urbana delle aree ferroviariè. Il provvedimento è stato illustrato dalla vicesindaca e assessora all'Urbanistica, Laura Lieto.

Prima della conclusione del dibattito, ha preso la parola il sindaco Manfredi: «Questo è un passaggio molto importante sia dal punto di vista politico che di visione dello sviluppo della città».

Il primo cittadino ha ricordato che «l'intervento complessivo su Porta Est richiede un investimento di quasi 500 milioni di euro, di cui 100 milioni già ci sono e sono risorse destinate alla nuova stazione Eav e a coprire il trincerone ferroviario.

Il sindaco ha riferito inoltre che per quanto riguarda la Stazione Bayard «non è di proprietà del Comune, ma di Ferrovie dello Stato che ha dato l'immobile in uso al Comune che non lo ha mai comprato. Stiamo lavorando in accordo con Fs per mantenere gli spazi pubblici che ci sono e recuperare la Stazione Bayard».