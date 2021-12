Napoli, Real Albergo dei Poveri: allestiti 15 dormitori per i senza fissa dimora

All’interno del Real Albergo dei Poveri a Napoli, nella stessa area dello “spazio docce”, già nota per accogliere in diurna persone bisognose offrendo loro anche un servizio di lavanderia e guardaroba, è stato allestito un dormitorio di 15 posti che accoglierà stabilmente e con decorrenza immediata le persone senza dimora, con equipe specializzate che si occuperanno di gestire gli ospiti. Anche il dormitorio pubblico aumenta il numero di posti che passano a 60 complessivi (ridotti nei mesi scorsi da 120 che erano causa Covid).

Proseguono anche le interlocuzioni con la Caritas e con altri importanti enti che hanno risposto all'appello dell'Assessorato al welfare per rispondere a quella che con il freddo si è presentata da subito una drammatica emergenza sociale e umanitaria.

«L'idea è quella di avere più punti dislocati in piu zone della città affinché questi soggetti fragili possano mantenere un legame con le zone in cui sono abituati a stare. Non sempre il problema è la mancanza di posti letto in sé. Nonostante ciò la difficoltà di gestione dei soggetti spesso reticenti a ricoveri alternativi alla strada non ci deve abbattere ma ci deve motivare a trovare le soluzioni più adatte nel rispetto delle fragilità e delle scelte personali. Continua anche «l'operazione decoro» con pulizie straordinarie quotidiane nei punti critici per mantenere accettabile le condizioni igienico-sanitarie dei punti interessati» - dichiara l'assessore alle politiche sociali Luca Trapanese.