Napoli, ecco l'incrocio infernale: alla rotonda di via Manzoni traffico in tilt e caos

L’incrocio infernale, così potrebbe essere coniato il trivio che collega via Manzoni, Corso Europa e via Caravaggio. Una rotonda temuta soprattutto durante gli orari di punta. Il motivo? Il traffico veicolare va letteralmente in tilt a causa di macchine e motorini parcheggiati barbaramente sulla corsia di marcia nel bel mezzo dell’incrocio. Ma non solo.

La lista delle infrazioni al Codice della strada continua per merito della presenza di autoveicoli - a due o quattro ruote - che sostano sul marciapiede o sulle strisce pedinali a ridosso della rotonda. Una situazione alquanto disarmante che si aggrava soprattutto in concomitanza con l’uscita dalle scuole (in particolare quelle dell’infanzia o secondarie di primo grado che spesso comporta la sosta selvaggia degli stessi genitori che abbandonano l’autoveicolo per andare a prendere i rispettivi figli a scuola).

Ma capita anche di avvistare qualche furbetto che con nonchalance lascia l’auto in doppia fila semplicemente per fare qualche commissione in uno dei negozi che affacciano sulla rotonda. Insomma si vede un po’ di tutto. Nemmeno le fiorire - posizionate vicino alle attività commerciali - sono servite a disincentivare i ribelli del Codice della strada. Ma il punto più grave - su cui è doveroso soffermarsi - non è solo il disagio che i ribelli del Codice creano alla normale circolazione veicolare, quanto invece l’ostacolo che comporta - spesso e volentieri - anche al passaggio di autoambulanze (considerando che in prossimità, ovvero in via Manzoni, c’è l’Ospedale Fatebenefratelli).

Una delle possibili soluzioni certamente non può essere individuata solo nella presenza di controlli più assidui da parte della Polizia municipale, ma piuttosto nell’attivazione di sistemi di video sorveglianza. Una risposta concreta ed efficiente che, molto probabilmente, riuscirebbe a risolvere il caos che quotidianamente si genera all'incrocio.