Un uomo e suo figlio sono rimasti feriti in una rissa per futili motivi avvenuta la notte scorsa a Napoli nella zona di Porta Capuana. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri (sul fatto indagano i militari della Compagnia Stella), Gennaro Martino, di 51 anni, pregiudicato, è giunto all'Ospedale del Mare con una ferita di arma da taglio al fianco sinistro e ha riferito di essere stato colpito in una rissa a Porta Capuana; è stato ricoverato e sottoposto ad un intervento chirurgico (non è in pericolo di vita).

Contemporaneamente il figlio 32enne, Ciro, anch'egli con precedenti, si è recato nell'ospedale Pellegrini per una ferita d'arma da taglio al braccio sinistro; ha detto di essere rimasto coinvolto in una rissa a Porta Capuana e di essere stato aggredito da tre persone. Guarirà in 8 giorni.

