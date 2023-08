Galleria Umberto I: a pochi giorni dall'accelerazione per l'installazione dei cancelli notturni arrivata dalla Prefettura, ecco un piccolo grande passo verso il rilancio del monumento del Risanamento napoletano. Sono apparsi infatti i simboli di Starbucks: il colosso internazionale della caffetteria, assieme a Mondadori, aveva già annunciato a inizio anno l'interesse concreto a occupare gli ampi locali - sfitti da anni - dal lato di Santa Brigida. Parliamo di un totale di circa 1600 metri quadrati (l'80 per cento circa della superficie dovrebbe essere occupato in autunno proprio da Starbucks, il resto dal punto vendita dedicato alla libreria).

L'investimento era però accompagnato dalla richiesta di un maggiore decoro all'interno del monumento.

La Galleria troppo spesso negli ultimi anni - nonostante il boom turistico che lo rende uno dei luoghi più frequentati di Napoli da parte dei visitatori - è stato assediato da scene di degrado, baby-gang e villaggi di clochard. In quest'ottica, uno dei due cancelli (mobili) pensati per la Galleria Umberto dovrebbe essere installato proprio dal lato di via Santa Brigida, dove arriveranno Mondadori e Starbucks.

Il tutto aspettando anche la partenza dei lavori di riqualificazione dei pavimenti, che sono di competenza comunale. Nell'area compresa tra via Verdi e piazza Municipio, nei prossimi mesi, sono previste aperture di strutture ricettive di alto profilo.