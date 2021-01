Napoli: #Pianta3 al Parco Viviani, ecco cinque alberi da frutto

Ripristiniamo il frutteto del parco Viviani è l'obiettivo dell'iniziativa dell’Associazione di Promozione Sociale N’Sea Yet che ha organizzato domani sabato 23 gennaio grazie alla collaborazione dell’Associazione Primaurora, l’evento di piantumazione di 5 alberi da frutto per promuovere la campagna di sensibilizzazione #Pianta3. L’evento è patrocinato dal Comune di Napoli.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Città Metropolitana di Napoli: al via la manutenzione... IL VERDE PUBBLICO Vomero, nuovi alberi per il quartiere: l'iniziativa delle... L'INIZIATIVA Zampognari nelle aree verdi: il regalo di GreenCare ai quartieri di...

L’azione vuole essere una prosecuzione urbana della riforestazione del Vesuvio, che l’associazione Primaurora sta portando avanti insieme ad altre associazioni aderenti all’iniziativa. N’ Sea Yet e Primaurora vogliono espandere il messaggio di riforestazione alla città di Napoli, che ha un enorme bisogno di alberi e verde pubblico. L’azione #Pianta3, promossa dall'associazione N'Sea Yet, e la campagna di riforestazione, promossa dall'associazione Primaurora, insieme anche alla generosità di cittadini che hanno investito in questo progetto, piantando questi 5 alberi da frutto vogliono gridare con forza che è ora di far valere il diritto ad un’aria pulita, un ambiente salubre e un territorio, anche urbano, più verde!

Gli alberi già presenti nel frutteto sono un nespolo e alcuni ulivi. Saranno piantati, quindi due noci, un mandarino, un arancio e un fico per ricostituire quello che resta dell'antico frutteto del Parco Viviani.

Si invitano tutti gli interessati ad aderire alla campagna #Pianta3 e a portare, un fiore, una pianta aromatica o qualsiasi cosa che possa far rifiorire il Parco Viviani e arricchirlo di colori e profumi in vista della primavera.

La Campagna Social #Pianta3

MISSION: promuovere la cultura del verde urbano, e la tutela del patrimonio verde del pianeta. Al diffuso malcostume di strappare fiori e fogliame, di amputare gli alberi invece di potarli come e quanto basti, di estirpare o lasciar perire le piante di parchi e aiuole senza rimpiazzarle, di inquinare e trascurare il verde urbano considerando superfluo o sacrificabile, proponiamo un'inversione di rotta, con l'arricchimento spontaneo delle aree verdi delle nostre città, nel rispetto delle prescrizioni botaniche e paesaggistiche fornite dalle autorità competenti.

COSA SI FA:

Puoi donare a tutti gli abitanti una pianta, collocandola nelle aiuole pubbliche; puoi riportare il verde interrando un seme dove il suolo è brullo; puoi recuperare da vivai e fiorai l'invenduto destinato al macero e piantarlo dove il verde scarseggia; puoi aggiungere un albero ai margini di una foresta che arretra... e puoi incitare altri a fare lo stesso...

USANDO I SOCIAL IN MODO UTILE PER TUTTI:

Documenta l'azione con foto o filmati e pubblicali sul tuo profilo Facebook e Instagram con l'hashtag #Pianta3 e #Plant3.

Oppure inviaci le immagini ed i filmati da pubblicare per te sulla pagina, alla email: nseayet@gmail.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA