La protesta di Capri: «Arco Naturale a rischio privatizzazione»

Martedì 21 Agosto 2018, 15:21

CAPRI - Scoppia la polemica a Capri sulla scritta «proprietà privata» apparsa sul belvedere dell'Arco Naturale, il suggestivo arco sul mare più visitato dai turisti. Un'immagine scattata da alcuni turisti e postata sul web ha immediatamente fatto il giro del mondo e scatenato a Capri una serie di reazioni pubbliche. Il gruppo di opposizione Avanti Capri con il consigliere Salvatore Ciuccio ha immediatamente chiesto con una nota spiegazioni al sindaco sui motivi del cartello e anche su alcuni sbarramenti all'accesso a una serie di sentieri pubblici che collegano da sempre la zona dell'Arco Naturale con il Crinale di Tamborio e la cala delle cosiddette Grotte del Fieno.Alla protesta della minoranza si è aggiunta anche quella degli imprenditori che attraverso l'associazione Capri Excellence in una nota firmata dal presidente Riccardo Esposito hanno chiesto «la rimozione immediata degli sbarramenti e del cartello con l'incredibile scritta che attesterebbe la privatizzazione - scrive Esposito - di uno degli angoli più belli e visitati dell'intera isola e chiede all'amministrazione quali atti amministrativi ha posto in essere per impedire tali gravi atti lesivi degli interessi della comunità e dell'economia dell'isola».