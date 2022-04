Scuola della Rotondella, il Comune decide una ispezione ai Camaldoli

Riunione della commissione Istruzione e Famiglia, presieduta da Aniello Esposito, sulla vicenda della scuola Rotondella nel territorio della Municipalità 8. L'assessora all'Istruzione Mia Filippone ha riepilogato la lunga vicenda, a partire dal 2002, quando si decise di costruire ai Camaldoli un edificio scolastico all'avanguardia dal punto di vista energetico; poi, nel 2010, la scelta della ditta incaricata dei lavori di chiudere il cantiere per problemi di natura idrogeologica e per sopravvenuti vincoli di natura paesaggistica.

Dopo oltre dieci anni di stop, la nuova amministrazione Manfredi ha riesaminato la vicenda, ascoltando tecnici e Municipalità, per valutare l'opportunità di riprendere i lavori e completare l'opera o per deciderne la definitiva interruzione, alla luce dei costi e dei benefici connessi all'una o all'altra decisione.

Atteso anche il parere del Mibact, chiamato in causa dal Sindaco Manfredi e dalla Municipalità, sulla deroga alla normativa in materia di paesaggio. Per il presidente Aniello Esposito e i consiglieri intervenuti, Carlo Migliaccio e Maria Grazia Vitelli, la decisione va rimessa alla valutazione della Giunta e del Consiglio comunale. La commissione ha poi deciso che si recherà ai Camaldoli nelle prossime settimane per un sopralluogo.