Napoli, il semaforo ballerino in via Maddalena: «Intervenite, è un incrocio trafficato»

Giovedì 30 Agosto 2018, 16:23

Semaforo obliquo, ormai quasi al suolo. Un allarme lanciato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli: «Si intervenga immediatamente per rimuovere quel semaforo all’incrocio tra via Filippo Maria Briganti e viale Maddalena che, per usura o perché colpito da qualche auto, è praticamente in bilico e potrebbe cadere da un momento all’altro».Al monito di Borrelli si unisce quello del consigliere comunale del «Sole che ride», Marco Gaudini. Informati del pericolo anche il comandante della polizia municipale «per mettere in sicurezza l’area ed evitare che possa cadere su un’auto o, peggio ancora, su qualche motociclista di passaggio - continua la nota di Borrelli e Gaudini - visto che quell’incrocio, a ridosso dell’ingresso dell’aeroporto militare, è particolarmente frequentato perché via Filippo Maria Briganti è anche la strada di accesso all’ospedale San Giovanni Bosco».