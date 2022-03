Violenza sulle donne e sui minori, attivato al Vomero il nuovo sportello

Rappresenta un'estensione del centro antiviolenza «Terra Viva», già operante sul territorio di Napoli Nord, lo sportello che si inaugura alle 18 di domani in via Raffaelle 15, nel quartiere Vomero di Napoli. Ad annunciarlo è la presidente dell'associazione «Terra Viva» Maria Massaro. Sarà presente il vice presidente Salvatore De Maio. Il centro di ascolto avrà come responsabili l'avvocato Massimo Proto e la criminologa Antonella Formicola.

Lo sportello è operativo il martedì e giovedì dalle 16 alle 19.Verrà offerto servizio di prima accoglienza con assistenza legale e psicologica per donne e minori vittime di violenza. Saranno presento alla inaugurazione l'assessora del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, Valentina Iannelli coordinatrice centro antiviolenza «Terra Viva», Nicole di Iella operatrice assistenza psicologica centro «Terra Viva», il presidente Salvatore De Maio, Angelo Zanfardino, responsabile associazione «Terra Viva», avvocato Massimo Proto e Antonella Formicola, criminologa.