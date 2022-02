Napoli, nasce lo sportello donna e assistenza psicologica dei vigilanti: «Guardie Giurate in prima linea per le donne»

Nasce a Napoli lo sportello antiviolenza dell’associazione guardie giurate a Napoli aperto a tutte le donne. e di qualsiasi età. Saranno garantiti accoglienza e colloqui individuali.

«La violenza alle donne - dice il segretario nazionale delle guardie Giurate Anna Nesi - costituisce un grave problema sociale che richiede di essere fronteggiato da un impegno congiunto, tanto sul piano politico quanto su quello operativo, dalle istituzioni pubbliche, valorizzando le competenze precipue ed integrandole in un'ottica di collaborazione. Per combattere la violenza di genere - continua Nesi - bisogna uscire dalla definizione generica della violenza sulle donne. Bisogna dare una risposta modulata sulla base delle diverse articolazioni del tema del fenomeno individuando quattro diverse tipologie: violenza domestica, violenza nei luoghi di lavoro, riduzione in schiavitù e mutilazioni genitali».

Per Nesi «E' fondamentale un'azione di coordinamento delle diverse componenti che agiscono nelle attività di contrasto del fenomeno al fine di creare sinergie adeguate a garantire l'applicazione delle disposizioni di legge e contrattuali relative al lavoro e alla protezione delle lavoratrici sul posto di lavoro (orario, paga, salute, sicurezza). All'evento d'inaugurazione che si terrà lunedì 21 febbraio, in via Cupa Capodichino 95, presso l'ex birreria Peroni, sarà presente, oltre al Presidente Nazionale delle guardie Gurate Giuseppe Alviti, la poetessa Tina Piccolo premiata al premio Internazionale di Città del Messico e Angelo della Pietra Presidente Ancimp.