SuperEnalotto, Napoli fortunata: doppia vincita da 25 mila euro

Ancora una serata fortunata per i giocatori del SuperEnalotto di Napoli e provincia. Nel concorso di giovedì 20 agosto sono arrivati due 5, entrambi da 24.973,27 euro: il primo, riporta Agipronews, è andato a Napoli, precisamente nel bar Vittoria Black & White di via delle Repubbliche Marinare; la seconda giocata è stata invece convalidata a Sant'Antonio Abate, nella ricevitoria di via Roma.

Il jackpot, intanto, ha raggiunto i 28,8 milioni, che verranno messi in palio nel concorso di domani. L'ultimo 6 è stato centrato il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA