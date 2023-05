Tangenziale di Napoli: la stazione Arenella sarà ad emissioni zero

Settimana prossima partiranno i lavori di riqualificazione, che dureranno circa un anno, della stazione Arenella della tangenziale di Napoli, per il raggiungimento dell'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili. Il progetto si inserisce in un più vasto programma di iniziative finalizzate a rendere la mobilità sull'autostrada cittadina sempre più sostenibile ed ecocompatibile.

Durante i lavori lo svincolo della tangenziale resterà comunque aperto e funzionante. Il nuovo fabbricato della stazione a presidio dello svincolo Arenella sarà a zero emissioni ed autosufficiente, grazie a pannelli solari che forniranno sia l'energia elettrica sia quella termica. Sono previste anche altre dotazioni tecnologiche smart, come le colonnine di ricarica per la stabilizzazione della rete elettrica interna.

Per il Sindaco Gaetano Manfredi: «È necessario, oggi più che in passato, coniugare la sicurezza con la tecnologia e con il rispetto dell'ambiente: la riqualificazione della stazione Arenella, contribuirà a rendere un servizio ancora più efficiente ed ecologico alla cittadinanza. Napoli è un delicato ecosistema urbano e ambientale che necessita di un piano integrato di azioni capillare sul territorio. Tuttavia, vi sono priorità che a nostro avviso sono strategiche se si vuole imprimere una svolta reale alla città».