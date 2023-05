Terra mia, 15 scatti raccontano Napoli e la carriera di Sergio Siano

L'appuntamento è per giovedì prossimo, 18 maggio, dalle 18:30 alle 23, da "Arte Vesuvio", polo artistico culturale di intrattenimento in via Nazario Sauro: c'è «Terra mia», il racconto della carriera di Sergio Siano in quindici immagini. Un'idea di Fabrizio Scomparin e Stefano Nasti, fondatori dell’associazione Kaos48, che hanno proposto questa sfida di sintesi al fotoreporter napoletano che da quasi quarant’anni registra con la sua macchina fotografica e la sua sensibilità i cambiamenti sociali e culturali della sua città.

All'iniziativa l’autore è chiamato a raccontare le storie dietro ognuna delle 15 foto scelte, partendo dalla prima che risale al maggio 1985 e ritrae due bambini scalzi nella Villa comunale, fino all'ultima, sempre nel maggio ma nel 2023, a 38 anni di distanza, che immortala la fontana Spinacorona in occasione del terzo scudetto degli azzurri.