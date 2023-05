Napoli, una moneta celebrativa per lo scudetto

Come per i primi due scudetti (e in occasione della vittoria della Coppa Uefa nel 1989), torna una moneta celebrativa per omaggiare il grande successo del Napoli in campionato. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha infatti annunciato una nuova iniziativa per festeggiare la squadra di Luciano Spalletti, fresca vincitrice della Serie A: «Le medaglie celebrative degli scudetti del Napoli rappresentano un'importante testimonianza della storia del calcio italiano e del glorioso passato e presente del Club partenopeo» si legge dal sito ufficiale. Le monete celebrative - vero e proprio pezzo da collezione - saranno svelate nelle prossime settimane.