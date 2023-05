Lo scudetto del Napoli finisce (anche) sui termosifoni

Il terzo scudetto del Napoli arriva nel designe e nell'arredo casa: un team di professionisti ha celebrato il terzo scudetto attraverso la creazione di un'opera d'arte funzionale e unica al mondo: un termosifone griffato azzurro.

Il curatore del progetto è Loredana Trestin, l'artista che ha ideato la grafica applicata al termoarredo è l'ing. Carlo Busetti, trentino, l'azienda che produce il termoarredo è «Project the sign» di Civita Castellana, specializzata in oggetti d'arredo innovativi e funzionali.

L'idea del team è quella di unire il mondo dello sport con quello dell'arte, considerando quest'ultimo un aspetto fondamentale per esprimere la passione e l'entusiasmo per la squadra. Il termoarredo si presenta come un oggetto d'arredo versatile, che può essere installato come un quadro senza perdere la sua funzione primaria.