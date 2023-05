Napoli, in arrivo i gelati autografati dai campioni d'Italia

Svelata dai social l'iniziativa della prossima estate. Fresca come un gelato per tutti i tifosi. I napoletani potranno festeggiare lo scudetto con i gelati autografati dai calciatori campioni d'Italia, disponibili per i tifosi già a partire dai prossimi ritiri di luglio tra Dimaro e Castel di Sangro. Lo spoiler è arrivato in rete proprio dal Napoli, che ha caricato dai suoi canali social l'immagine con l'autografo di Stanislav Lobotka, tra i protagonisti di questa stagione.