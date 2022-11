La Ferrari nera è tallonata da una flotta di motociclette e auto nere, in Calata Trinità Maggiore. Poco più in là, il mercato che sorge sotto l'obelisco viene sconvolto dall'inseguimento. Potrebbe succedere qualunque cosa in piazza del Gesù. E, in effetti, siamo nel mezzo di un film d'azione: The Equalizer 3 con Denzel Washington (una produzione colossale, Sony Pictures, previsto nelle sale a settembre 2023), che nei prossimi mesi porterà le immagini di Napoli in giro per il mondo. Intanto, un esercito di curiosi e comparse è assiepato sotto all'obelisco. Se Partenope vive un cortocircuito continuo tra arte e realtà, in queste ore, verità e fiction sono definitivamente mixate. Napoli non è più solo un set naturale, ma lo è anche nei fatti.

Piazza del Gesù è un bazar. Bancarelle di scena montate al centro dell'area, con tanto di vestiti vintage appesi di fianco alle magliette del Napoli. Sembra di stare a Kabul, invece siamo a tre passi da Santa Chiara. Il set allestito in piazza restituisce l'immagine, cara all'estero, della Napoli un po' occidentale e un po' no. Intorno alla scena è tutto un via vai di macchinisti, operatori, comparse, attrezzature, pannelli e telecamere. Sono centinaia i curiosi che assistono alle riprese, nonostante i blocchi pedonali che, da un momento all'altro, vietano il transito non solo alle auto (come da dispositivo del Comune), ma anche ai passanti. Molti aspettano la star del film, Denzel Washington. C'è chi giura di averlo visto nella mattinata di ieri, ma in realtà la sua presenza è prevista nei prossimi giorni, probabilmente domani (rivela qualcuno dello staff di The Equalizer). Sicuramente non oggi, dal momento che - dato l'allarme meteo previsto in questo martedì - in queste ore non si dovrebbe girare. I bar della zona, almeno, sono stati avvertiti in questo senso. Fuor di fiction, nella realtà, il film del regista Antoine Fuqua avrebbe potuto costituire una buona occasione per sistemare l'obelisco di piazza del Gesù, che purtroppo agonizza ancora tra le scritte incivili, i cespugli di rovi cresciuti tra le decorazioni e le retine di contenimento di rischio crolli.

Invece niente: l'obelisco non ha beneficiato del film e i tecnici, presumibilmente, dovranno ripulire il monumento in post-produzione. L'atmosfera in piazza del Gesù, in ogni caso, è piena di speranze. Quelle dell'esercito delle comparse: centinaia di napoletani coinvolti nelle riprese, non solo per questioni puramente artistiche, ma anche per racimolare qualche soldo. Dai teen-ager agli anziani: persone di tutte le età, che annusano la vita delle grandi star e popolano le pellicole destinate a girare le sale del Paese e del pianeta. Un vero e proprio indotto, che sta crescendo con l'aumentare delle produzioni che scelgono Napoli come location: «Ho appena girato la mia scena - Gennaro Chiaiese che, sorridendo, si proclama una «futura star italiana» - Ero nella scena del bar, ma non posso spoilerare altro. È stato un gran divertimento. Denzel arriverà mercoledì, e siamo rimasti qui perché forse dopo serviremo ancora». Enza Luciano, per esempio, è una comparsa quasi di professione: «Spero tanto di vedere Denzel Washington - sospira - è anche per questo che sono qui oggi: l'ho visto anche nei miei sogni stanotte. Non faccio proprio l'attrice, ma in questi anni sto lavorando abbastanza come comparsa, perché fortunatamente a Napoli si stanno girando molti film: ho partecipato a La Vita Bugiarda, e a volte mi sposto anche a Roma, dove sono apparsa in Suburra. Il tutto passa attraverso i sindacati. In una giornata si guadagna bene». «Abbiamo partecipato a Mare Fuori, Mina Settembre - aggiunge il giovane Vincenzo Astarita - fare la comparsa è un modo per sognare e guadagnare». La fortuna cinematografica di Napoli giova a tanti.