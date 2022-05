Napoli, la fiaccola dei Giochi nazionali estivi di Torino arriva in piazza Municipio

La Torcia Olimpica, partita da Udine il 18 marzo, ha fatto tappa questa mattina a Napoli a piazza Municipio. La fiaccola è arrivata via mare dalla Sardegna e passando dal Circolo Savoia, attraverso una staffetta di circa 200 atleti, con e senza disabilità, è giunta a Piazza Municipio, dove ha avuto luogo la cerimonia di accensione del Braciere Olimpico alla presenza dell'assessore allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante e dell'assessore alle politiche sociali Luca Trapanese, da sempre attenti all'integrazione anche in campo sportivo.

«Lo sport, ancora una volta, ci dimostra di essere inclusivo – ha dichiarato l’assessore allo sport Emanuela Ferrante - Bisogna lavorare per avere sempre più strutture che ci consentano di renderlo accessibile a tutti. Il mio ringraziamento a Special Olympics per questo messaggio di speranza, per rendere gli atleti parte della società attraverso momenti di gioia e festa». «Ringrazio gli organizzatori per questo evento simbolo e chiaro messaggio di inclusione sociale – ha dichiarato l’assessore al welfare Luca Trapanese - È importante che lo sport inclusivo e accessibile a tutti sia sempre al centro dell'agenda politica».