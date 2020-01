Torna il tram a Napoli, prima corsa alle 5.45: «Entro un anno la riapertura fino a piazza Vittoria»

Torna il tram della linea 1 di Napoli, gestita da Anm, che collega Poggioreale a via Cristoforo Colombo, alle spalle di piazza Municipio. Stamattina il mezzo di trasporto è tornato a camminare sulle rotaie ripristinando una linea ferma da anni a causa dei lavori messi in campo dall’amministrazione comunale.

Prima corsa alle 5.45 da Emiciclo Poggioreale e ultima partenza serale alle 00.05 da via Cristoforo Colombo. «La frequenza è programmata ogni 8 minuti - ha spiegato durante il primo giro riservato a giornalisti e autorità Nicola Pascale, amministratore unico di Anm - e ci sono 15 tram disponibili quotidianamente e un tram storico che riprenderà a circolare».



Per un’utenza, quella della linea 1, che si attesta intorno ottomila persone al giorno: i passeggeri per i primi tempi troveranno in vendita biglietti celebrativi Unico Campania, che raffigurano lo storico mezzo, pensati appositamente per il ritorno della tratta, così come una brochure dedicata alla storia del tram 1.

L’intento è quello di recuperare il percorso originario che ha scandito le giornate e le vite di milioni di napoletani: «Entro l'anno probabilmente – ha annunciato Pascale - è prevista la riapertura fino a piazza Vittoria ed è in programma l'estensione della linea fino a piazza Sannazaro. Il progetto c'è manca l'armamento ferroviario in corrispondenza di piazza San Pasquale».

Una nuova stagione che vedrà il recupero integrale del servizio tranviario della città con la riapertura delle linee 2 e 4, che collegheranno rispettivamente San Giovanni a piazza Nazionale e San Giovanni a via Colombo. «Per la linea 4 siamo agli sgoccioli probabilmente nel giro di un mesetto siamo in grado di poter rivedere anche quel tram in circolazione - ha detto il vicesindaco e assessore ai trasporti Enrico Panini - Parte una nuova stagione che offrirà maggiori servizi di trasporto pubblico locale ai cittadini e contribuendo con i fatti a contrastare il cambiamento climatico».



A tutela delle corsie preferenziali, invece, ci sarà «un dispositivo della polizia locale che andrà a tutelare da comportamenti di inciviltà quali quelli di occupare la corsia – ha evidenziato l’assessore alle infrastrutture Alessandra Clemente - Dobbiamo assicurare un servizio che non inquina, ma anche veloce e che non deve trovare traffico o avere ostacoli sul suo percorso». «Stiamo lavorando, inoltre, ad una progettualità su medio e lungo periodo - ha concluso - che in quello di dotare le corsie preferenziali della città di un occhio elettronico e quindi del controllo da parte delle telecamere».

