Universiadi a Napoli, esplode il traffico e il Comune corre ai ripari: cambi di marcia in viale Gramsci e via Bruno

Domenica 30 Giugno 2019, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2019 08:01

Corre ai ripari il Comune e chiede aiuto ai vigili urbani così il piano traffico per le Universiadi da lunedì alle 7 cambierà. Con viale Gramsci e via Giordano Bruno il cui senso di marcia verrà invertito e con i bus degli atleti che transiteranno anche in via Caracciolo. Un palliativo - questo trapela - che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Cambi che dovrebbero alleggerire - questa la speranza - i flussi sulla Riviera di Chiaia per chi proviene dall'area occidentale, da Fuorigrotta in primis dove ci sono la gran parte degli impianti sportivi per le Universiadi.