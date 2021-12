Napoli, vaccini ai bambini: programmati open-day nelle scuole il 4 e il 5 gennaio

Scuole aperte nei primi giorni del 2022 per combattere il Covid. Nei giorni martedì 4 e mercoledì 5 gennaio, infatti, con l'obiettivo di incentivare quanto più possibile la campagna vaccinale per le classi di età tra i 5 e gli 11 anni, l'Asl Napoli 3 sud ha programmato degli open-day presso alcune sedi scolastiche del territorio. L'iniziativa è stata organizzata in accordo con le direzioni degli istituti e le amministrazioni comunali.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Vaccini, non decolla a Caserta la campagna per i bimbi IL CASO Napoli, cancellate scritte choc dei No-vax all'hub della Mostra.... LA PANDEMIA Napoli: impennata di contagi tra i bimbi, al Santobono riapre il...

Le aperture straordinarie sono programmate dalle 9.00 alle 13.30. Il 4 gennaio le scuole aperte saranno la Iozzino di Casola di Napoli e il circolo didattico Cesaro di Torre Annunziata, il 5 gennaio il comprensivo D'Avino di San Gennaro Vesuviano e il Rodinò di Ercolano.

«Per la vaccinazione dei bambini - spiegano dall'azienda sanitaria - non è necessaria alcuna prenotazione. I bambini saranno accolti dallo staff dell'unità mobile vaccinale con gadget e sorprese messi a disposizione dal referente aziendale Scuole promotrici di salute Luigi Pecoraro». Al termine della vaccinazione i bambini riceveranno un «diploma di coraggio» per ricordare simbolicamente la giornata.