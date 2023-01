10eLotto, a Napoli vinti 20mila euro e a Nola tripletta da 30mila euro

Il 10eLotto premia la Campania: come riporta Agipronews, a Napoli è stato centrato un 9 da 20mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 24 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 289,3 milioni dall'inizio dell'anno.

Lotto, tripletta a Nola: vinti 30mila euro

Invce a Nola, in provincia di Napoli, sono stati centrati tre ambi secchi (52-65 sulla ruota partenopea) da 10mila euro ciascuno, per un bottino totale di 30mila euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 91,7 milioni dall'inizio dell'anno.