6 anni, rasato da compagno di classe: il padre pubblica la foto su Facebook

Mercoledì 21 Marzo 2018, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rasare i capelli del compagno di banco per «scherzo». È uno degli ultimi episodi di bullismo che si è consumato nella classe di una prima della scuola elementare Capasso, in via De Gasperi, zona residenziale e semiperiferica di Acerra. Lunedì mattina uno o più scolari non ancora identificati si sono accaniti a colpi di forbice sulla testa di un bimbo di sei anni. Volevano rasargli a zero la folta capigliatura. Il piccolo, subito il taglio dei capelli, ha fatto rientro a casa nel pomeriggio. I genitori si sono accorti di tutto: la capigliatura del bambino presentava i segni inconfutabili del «taglio» indiscriminato, veri e propri buchi che facevano emergere il cuoio capelluto. Quindi il papà del bimbo, dopo aver rivolto al figlio, con estrema delicatezza, una serie di domande, si è recato nella stazione dei carabinieri di Acerra.«I militari – dichiara G.L., 39 anni – mi hanno consigliato di rivolgermi prima ai docenti della scuola. E devo dire che gli insegnanti sono stati molto collaborativi. Si sono scusati dell’accaduto ma mi hanno anche detto che non si sono accorti di niente. Parlerò anche con il preside, è stato un fatto scioccante. Mi sono ritrovato a casa mio figlio con una ciocca di capelli in meno. Lui mi ha risposto che è stato un suo compagno di classe con le forbici». Il bimbo, seppur scosso, ieri è tornato regolarmente in classe. «I docenti stanno collaborando – aggiunge il papà - per loro è stato un episodio che non doveva accadere ma che purtroppo è accaduto». G.L. ha fatto girare nei social la foto della testa di suo figlio rasata dai bulli. «Dopo che ho diffuso la notizia in facebook – conferma - qualcosa si è mosso. Mi ha chiamato un’associazione dei genitori». Ora resta da chiedersi se il bambino possa fornire maggiori dettagli dello spiacevolissimo accaduto. «Mio figlio – risponde il padre - è molto tranquillo ed educato ma è anche molto riservato. Io ho tre figli, il primo ha 15 anni e l’ultima tre, ma non mi era mai capitata una situazione del genere».