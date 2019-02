Acqua alta a Ischia, la mareggiata sommerge il piazzale e le strade

Sabato 2 Febbraio 2019, 16:04

Acqua alta ad Ischia Ponte, ancora una volta il mare sommerge il piazzale Aragonese e alcune strade di accesso al pontile del Castello. La causa del fenomeno evidenziato dalla immagine suggestiva che circola in queste ore sui social network, è per l'ennesima volta dovuta al maltempo, con il vento che spira in maniera sostenuta e che innalza lungo la costa a nord est dell'isola, il livello del mare. Allagamenti della sede stradale si segnalano anche lungo le banchine sul lato destro del porto. Ma è - come del resto è successo altre volte negli ultimi anni - il caratteristico borgo marinaro di Ponte a soffrire maggiormente del fenomeno, contro gli effeti del quale ancora non si è riusciti ad individuare una soluzione tecnica ed architettonica valida. L'abbassamento della costa su quel lato dell'isola e il contemporaneo innalzamento del livello del mare dovuto ai noti fattori di sconvolgimento climatico, rendono il cuore pulsante della vecchia Ischia inagibile in diversi periodi dell'anno. In passato si era anche ipotizzato di utilizzare delle barriere mobili come quelle installate a Venezia, ma la soluzione più gettonata dai tecnici resta semère quella di effettuare corposi interventi sulla linea di costa, in maniera tale da conseguire un innalzamento della stessa a protezione dell'abitato.