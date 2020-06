In auto con marijuana e cocaina, corriere della droga arrestato ad Afragola

Viaggiava tranquillamente alla guida della sua auto quando è stato fermato dai carabinieri della stazione di Afragola durante un posto di controllo in via Sant'Antonio. Insospettiti dallo stato di agitazione del 23enne e trovata una dose di marijuana nel portaoggetti dell’auto, i militari hanno deciso di controllarlo. Ormai braccato, A.C. 23enne già noto alle forze dell’ordine, ha consegnato ai carabinieri un borsello contenente 53 dosi di marijuana, 11 dosi di cocaina, la somma in contanti di 1.330 euro provento dell’illecita attività di spaccio e due cellulari.

Durante il controllo sono stati rinvenuti e sequestrati altri 170 euro, nascosti nel bracciolo, probabile provento delle cessioni effettuate poco prima.

