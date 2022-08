Afragola, clochard aggredito: ustioni alle gambe, poi fa perdere le sue tracce

Ieri ad Afragola i Carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti - allertati dal 118 - in corso Italia per una presunta aggressione ai danni di un clochard. Al loro arrivo, però, sul c'erano solo i sanitari che poco prima avevano prestato soccorso all'uomo che poi si era allontanato, rifiutando altre medicazioni nonostante alcune ustioni alle gambe.

Sono ancora in corso da parte dei carabinieri le ricerche della vittima che non ha ancora denunciato. Lo stesso uomo avrebbe raccontato al personale dell'ambulanza di esser stato aggredito da due ragazze, notizia ancora tutta da verificare. Le indagini in corso sono finalizzate a rintracciare il clochard e a verificare l'esatta dinamica degli eventi.