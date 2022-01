Crolla palazzo ad Afragola, la mappa fai da te dei vicoli a rischio

Il centro storico malato di Afragola. E la paura e il terrore degli oltre diecimila residenti della città del tufo vecchio, che collassa sotto il peso degli anni e soprattutto dell'incuria a cui sono lasciati palazzi a corte di cento e più anni. Ed è anche un'emergenza non più differibile, quella della messa in sicurezza di una cinquantina di vecchi ruderi, come quello che è crollato di botto l'altra sera nel cuore del centro storico, senza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati