21enne evade dai domiciliari per rubare in due scuole: beffato dalle telecamere

I carabinieri della stazione di Afragola hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura aversana, nei confronti di un 21enne ritenuto responsabile di due furti aggravati consumati all'interno di due istituti scolastici dei comuni di Afragola e Casoria, in provincia di Napoli. Il giovane è stato individuato anche grazie all'acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto.

APPROFONDIMENTI IL FURTO Rubano gasolio da una scuola a Castellammare, arrestati due... ROMA Roma, furto con scasso al distributore della scuola: l'autore ha... IL RAID Napoli, ladri nella scuola di Piscinola: rubati tutti i pc ​dei...

Il 21enne sarebbe quindi l'autore del furto di materiale e apparecchiature informatiche utilizzate dagli studenti. Il giovane era già stato arrestato il 17 marzo per un furto ai danni di un altro istituto scolastico ed era agli arresti domiciliari, dai quali è evaso per compiere gli altri due furti. Sono in corso ulteriori indagini, anche attraverso l'esame del dna, per verificare se si tratta dello stesso autore di furti avvenuti in altre scuole dell'area dove però non sono presenti impianti di videosorveglianza. Il 21enne è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale, a disposizione dell'autorità giudiziaria.