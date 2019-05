Agenzia di scommesse sportive svaligiata nel Napoletano: terzo raid in tre giorni

Venerdì 3 Maggio 2019, 08:47

Savaligiato nel cuore della notte il punto Snai di via XXIV Maggio, a Marano, dove da settimane bande di malviventi imperversano sul territorio. I banditi hanno divelto la saracinesca dell'agenzia di scommesse sportive e, una volta entrati nel locale, sono riusciti a portar via la macchinetta cambia monete. Il bottino non è stato ancora quantificato. Il raid è stato denunciato ai carabinieri della locale Compagnia, che indagano anche sugli altri furti messi a segno negli ultimi giorni. Tra ieri e l'altro ieri sono finite nel mirino dei malviventi una caffetteria di via Unione Sovietica e una scuola di danza di via Vallesana, al confine con Chiaiano.