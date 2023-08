Agguato a Napoli, due uomini feriti a colpi di pistola: l'incubo della faida di camorra

Agguato a Pianura, nella periferia occidentale. Due uomini, un 25enne e un 46enne, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono giunti presso l’ospedale San Paolo con ferite alle gambe per colpo arma da fuoco.

Non sono in pericolo di vita. Sul posto, via Sartania, sono stati rinvenuti alcuni bossoli e tracce ematiche. Indaga la Squadra mobile.

Poco più tardi in corso IV Novembre a Barra, altezza civico 45, sono stati esplosi altri colpi d’arma da fuoco. Sul posto Ccarabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale. Non ci sarebbero feriti.