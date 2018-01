Mercoledì 3 Gennaio 2018, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 17:47

Al Pareo Park arriva Befana. Il 5,6 e 7 gennaio tanti eventi pensati per celebrare la magica vecchietta che, dopo aver girato il mondo in lungo e in largo con la sua scopa volante, si fermerà per tre giorni nel parco più grande del Sud Italia dove intratterrà i bambini raccontando storie di un mondo fantastico. Piccoli e grandi visitatori potranno recarsi presso il Post Office per inviare letterine con i buoni propositi per l’anno appena iniziato e nella Baita delle Favole potranno assistere ai tributi live dedicati a Biancaneve, la principessa Vaiana, La Bella e la Bestia e Peter Pan. Da non perdere anche i momenti più scatenati con befanine e spazzacamini che coinvolgeranno i presenti nella baby dance e l’area show dove gli spettacoli saranno resi ancor più suggestivi da una magica nevicata. A Pareo Park inoltre incontri con i Super Eroi, postazioni trucco, il museo delle scope e una super calza da record che i bambini aiuteranno a sollevare per dar vita ad una parata speciale. A rendere ancor più piacevole lo scenario il Circo della befana e uno speciale laser show