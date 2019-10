Napoli, al via i lavori per il restauro del monumento a Salvo D'Acquisto

Venerdì 11 Ottobre 2019, 15:34

Al via i lavori di restauro al monumento a Salvo D’Acquisto, nella omonima piazza del centro storico di Napoli. « Sono iniziate le operazioni di montaggio del cantiere per i lavori di restauro - commenta - Francesco Chirico, presidente della II Municipalità - i lavori saranno finanziati tramite fondi raccolti dalle sponsorizzazioni. È il terzo monumento, dopo quello a Ruggiero Bonghi e la stela di Garibaldi, ad essere restaurato nel territorio di competenza della seconda municipalità». Il monumento a Salvo D’Acquisto, in acciaio cor-ten e marmo travertino, opera di stampo moderno della scultrice napoletana Lydia Cottone, fu inaugurato il 21 marzo 1971 alla presenza dell’allora presidente del consiglio Emilio Colombo.Il monumento intitolato al sottufficiale dell’arma dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, insignito di medaglia d’oro al valor militare alla memoria per essersi sacrificato per salvare un gruppo di 22 civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale. L’eroe napoletano, che è stato esempio di grande altruismo e generosità, è nato a Napoli il 15 ottobre 1943 dal padre Salvatore, siciliano e Ines Marignetti, napoletana.A Salvo D'Acquisto - Vice brigadiere dei carabinieri - Medaglia d'oro al valore militare.«Esempio luminoso di altruismo spinto fino alla suprema rinunzia della vita, sul luogo stesso del supplizio, dove per barbara rappresaglia era stato condotto dalle orde naziste insieme con 22 ostaggi civili del territorio delle sua stazione pur essi innocenti, non esitava a dichiararsi unico responsabile d'un presunto attentato contro le forze militari tedesche. Affrontava così da solo impavido la morte, imponendosi al rispetto dei suoi stessi carnefici e scrivendo una nuova pagina indelebile di purissimo eroismo nella storia gloriosa dell'Arma». Torre di Palidoro - Roma - 23 settembre 1943Dal 22 ottobre 1986 le spoglie del Vice Brigadiere dei Carabinieri sono traslate nella prima cappella sulla sinistra della Basilica di Santa Chiara.