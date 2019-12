Albero si abbatte su treno in marcia: sospesa la linea tra Licola e Quarto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia sfiorata questa mattina sullatra le stazioni di Licola e Grotta del Sole. Infatti, un albero di grosso fusto si è abbattuto e ha colpito un treno in transito. Totalmente danneggiato il convoglio che è stato, poi, fatto fermare dai tecnici dell'Eav presso il deposito di Quarto. Ma oltre al trenodella sede ferroviaria e a delle ringhiere di contenimento. Per questo motivo la circolazione è interrotta tra Licola e Quarto. A seguito dell'interruzione, é stato istituito un servizio sostitutivo con bus della ditta "Autoservizi Meridionale". I bus effettueranno le fermate in prossimità delle stazioni.