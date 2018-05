Martedì 8 Maggio 2018, 19:52 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caivano - Casolla ostaggio del mal tempo. Intorno alle 16.00, si sono scatenate forti piogge sulla provincia a nord di Napoli, le situazioni più critiche si sono registrate a Cardito, Caivano e le sue frazioni. In pochi minuti, le arterie principali si sono allagate, e l'acqua ha superato un metro di altezza, arrivando fino agli sportelli delle auto. Diverse chiamate ai Vigili del Fuoco sono scattate soprattutto da via Diaz, dove molti sono stati sorpresi dal temporale. L'episodio più grave sulla Provinciale Gaudiello, a Casolla nei pressi di villa Ciprea. Qui un uomo a bordo di una cinquecento è finito in un fossato. Momenti di terrore, con il livello dell'acqua che continuava a salire, è stato necessario l'intervento dei caschi rossi per liberarlo dall'abitacolo e trarlo in salvo. I residenti di Casolla sono rimasti bloccati, a causa delle strade completamente allagate e dal tratto chiuso al traffico per consentire i soccorsi. Impossibile per più di tre ore raggiungere o partire da Caivano e comuni limitrofi. Elena Petruccelli