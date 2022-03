Operazione «alto impatto» a Frattaminore: controllate 62 persone e 33 veicoli

Ieri gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Turati, via Giovanni XXIII, piazza San Maurizio e piazza Atella. Nel corso dell’attività sono state identificate 62 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, e controllate 10 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Sono stati altresì controllati 33 veicoli e contestate 4 violazioni del codice della strada per mancanza della revisione periodica, velocità non commisurata, per non aver ottemperato all’alt e per mancanza di copertura assicurativa.