Operazione «Alto impatto», arrestati anche tre ladri di auto

Operazione “Alto impatto” a Boscoreale e nei vicini comuni: nei guai tre giovani, di 20, 23 e 19 anni. I primi due sono originari di Castellammare di Stabia ed erano già stati sottoposti alla misura di presentazione alla polizia giudiziaria; l'altro abita a Pompei. Tutti sono stati bloccati in via Monsignor Luigi di Liegro a Pompei, mentre rubando due auto lì parcheggiate. Arrestati, sono in attesa di giudizio. Anche un 52enne napoletano è stato fermato dai militari: in via iervolino a Poggiomarino, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lecce per il reato di truffa. Nell'ambito degli accertamenti in strada, identificate anche 59 persone e controllate 31 veicoli: 9 le contravvenzioni al codice della strada e 8 le perquisizioni.

