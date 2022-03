Incendio in cantiere navale a Baia: due barche a fuoco ma nessun danno alla struttura

Questa notte poco dopo la mezzanotte i carabinieri della stazione di Bacoli sono intervenuti in località Baia all’interno del cantiere navale “Fiart” perché poco prima, per cause ancora in corso di accertamento, due barche avevano preso fuoco.

Delle due imbarcazioni, entrambe lunghe 12 metri, una è andata totalmente distrutta. Fiamme domate dai vigili del fuoco. Nessun danno alla struttura. Indagini in corso da parte dei carabinieri per accertare la dinamica dei fatti.