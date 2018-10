Notte di caos ai baretti di Chiaia: ressa in strada, auto bloccate e traffico in tilt

Domenica 14 Ottobre 2018, 11:12

Telefonini alla mano per riprendere la ressa ed il frastuono della gente in strada. In questo modo i residenti di via Bisignano a Chiaia, hanno trascorso la notte tra sabato e domenica. Una notte all'insegna del caos e dell'insonnia, generata dalle urla dei ragazzi che hanno invaso il quartiere da via Cavallerizza a via Carlo Poerio. Ma non basta.La confusione in strada ha reso difficile la vita degli automobilisti e dei cittadini che stavano rientrando in casa e che sono rimasti per diverso tempo bloccati tra la folla.«Non dormiamo più» dichiarano i residenti. «Siamo schiavi dei giovani e delle attività commerciali. Non possiamo muoverci da casa e non possiamo riposare. Le ordinanze non bastano, vogliamo presidi fissi che facciano rispettare le regole».